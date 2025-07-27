İran ve Afganistan Gazze'yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durum ve bölgesel konular ele alındı.

Siyonist rejimin Gazze'de işlediği savaş suçları ve soykırım ile Filistin halkına yönelik gıda ablukası sert bir dille kınandığı görüşmede İslam ülkelerinin Gazze halkına yardım sağlamak ve soykırımı durdurmak için acil ve koordineli bir şekilde harekete geçmesinin gerekliliği vurgulandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) acilen bir araya gelmesi gerektiğini belirten iki bakan, bu kurumun Siyonist rejimin saldırı eylemlerine son verilmesi ve masum Filistin halkına destek sağlanması için pratik ve etkili kararlar alması gerektiğini vurguladı.