İran İçişleri Bakanı: Bir milyon Afgan vatandaşı ülkesine döndü

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ülkenin güvenlik durumu, Erbain Yürüyüşü için sınırların güvenliği ve Afganistan uyrukluların durumu hakkında bilgi verdi.

Sınır Güvenliği Sağlandı

Mümini, İran, Irak ve Pakistan içişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen üçlü toplantıya dikkat çekerek, Erbain Yürüyüşünün tam güvenlik içinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan, İran ve Irak arasında gerekli koordinasyonların yapıldığını ve ciddi bir güvenlik sorunu beklenmediğini ifade etti.

İran’daki Afganistan Uyrukluların Durumu

İran’da yaklaşık 6 milyon Afgan uyruklu kişinin bulunduğunu, bunlardan 2 milyonunun yasa dışı yollarla ülkede olduğunu belirten Mümini, bu kişilerin, uygulamaya konan düzenleme planı kapsamında ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurguladı.

Bakan, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 1 milyon Afgan vatandaşının ülkesine geri döndüğünü, bunların yüzde 70’inden fazlasının gönüllü ve onurlu bir şekilde İran’dan ayrıldığını aktardı.

İran’ın daha fazla yasa dışı göçmeni kabul etme kapasitesine sahip olmadığını belirten Bakan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Afganistan yetkililerinin de bu süreci yerinde incelediğini ve İran’ın çabalarına teşekkür ettiklerini kaydetti.