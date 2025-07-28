İran’ın doğu kapıları yabancı ziyaretçilere açık: Erbain hazırlıkları sürüyor

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı'nın Erbain Merkez Komitesi Sekreteri Nasır Rızai, Erbain Yürüyüşü hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Rızai, 2024 yılında Erbain ziyaretlerinin yüzde 56 ila yüzde 58’inin Mekran sınır kapısından gerçekleştiğini açıkladı.

Yetkili şu ifadeleri kullandı:

"Yıl boyunca sadece bu sınır kapısından üç buçuk milyondan fazla giriş-çıkış kaydedildi. Mekran’dan sonra en çok tercih edilen sınır kapıları Şelmece ve Hüsrevi olarak belirtildi. Doğu sınır kapılarının ise yabancı uyruklu ziyaretçiler için aktif tutulduğu bildirildi."

Sekreter ayrıca, 2025 yılı Erbain hazırlıkları kapsamında sınır kapılarında yoğun saha incelemeleri yapıldığını ve Yol ve Şehircilik Bakanı ile birlikte bu denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören Dünya'nın en büyük kutsal törenlerindendir.