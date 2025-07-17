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17 Tem 2025 19:00

Düzensiz Afganların yüzde 70’i gönüllü olarak İran’ı terk etti

Düzensiz Afganların yüzde 70’i gönüllü olarak İran’ı terk etti

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Afgan uyruklu göçmenlere yönelik düzenleme planına dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Afgan uyruklu göçmenlere yönelik düzenleme planına dair konuşan Mümini, “Afgan vatandaşlarımızla İran arasında tarihî ve kültürel bağlar mevcut ve uzun yıllardır çoğu burada çalışıyor. Bu düzenleme yalnızca yasal olmayan yollardan gelenleri kapsıyor. Yasal olarak ikamet eden ve çalışanları takdir ediyoruz,” diye belirtti.

Bakan ayrıca, “800 bin Afgan göçmeni düzenleme sürecimiz kapsamında kademeli olarak ülke dışına çıkmaya hazırladık; yaklaşık yüzde 70’i gönüllü geri döndü. İran, daha fazla misafir kabul etme kapasitesinde değil. Her ülkenin kendi düzenlemeleri var; önceliğimiz yasadışı göçmenlerin düzenlenmesidir,” diye konuştu.

News ID 1928754

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