Afgan göçmenlerin İran’dan ülkelerine dönüşü devam ediyor (+Video)

İran’dan Afganistan’a geri dönüşler hız kesmeden devam ediyor. Günlük olarak yüzlerce düzensiz Afgan göçmeni, İran’ın Dogarun Sınır Kapısı’ndan ülkelerine uğurlanıyor.

Sınır kapısında, geri dönen Afgan vatandaşlarına su ve yiyecek ikram edilerek saygılı bir şekilde uğurlama töreni düzenleniyor.

Sınırda görev yapan İranlı yetkililer, insan onuruna yakışır bir şekilde bu süreci yönetiyor. Dogarun sınırında dikkat çekici sahnelerden biri ise bir İranlı din adamının küçük bir Afgan çocuğun elini öpmesi oldu. Bu anlamlı ve duygusal görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü.