  1. Toplum
15 Tem 2025 10:21

Afgan göçmenlerin İran’dan ülkelerine dönüşü devam ediyor (+Video)

Afgan göçmenlerin İran’dan ülkelerine dönüşü devam ediyor (+Video)

İran’daki düzensiz Afgan göçmenlerin Dogarun Sınır Kapısı’ndan ülkelerine dönüşü sürüyor.

İran’dan Afganistan’a geri dönüşler hız kesmeden devam ediyor. Günlük olarak yüzlerce düzensiz Afgan göçmeni, İran’ın Dogarun Sınır Kapısı’ndan ülkelerine uğurlanıyor.

Sınır kapısında, geri dönen Afgan vatandaşlarına su ve yiyecek ikram edilerek saygılı bir şekilde uğurlama töreni düzenleniyor.

Sınırda görev yapan İranlı yetkililer, insan onuruna yakışır bir şekilde bu süreci yönetiyor. Dogarun sınırında dikkat çekici sahnelerden biri ise bir İranlı din adamının küçük bir Afgan çocuğun elini öpmesi oldu. Bu anlamlı ve duygusal görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü.

News ID 1928683

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler