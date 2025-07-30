İran’da 'Abguşt Sunma Geleneği' ulusal miras olarak tescillendi

Hansar’da geleneksel olarak yapılan abguşt sunma ritüeli, ulusal bir kültürel etkinlik olarak İran’ın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedildi.

Abguşt, İran’ın en geleneksel ve en sevilen yemeklerinden biridir; adeta şifa veren büyülü bir iksir gibidir. Bu yemek genellikle Muharrem ayında adak yemeği olarak pişirilip dağıtılır.

Bu enfes yemek, et, baklagiller ve sebzelerin geniş bir tencerede yavaş yavaş pişirilmesiyle hazırlanır ve tüm lezzetlerin birbirine harmanlanmasıyla eşsiz bir tat ortaya çıkar.