Kerbela olayı Avrupa’nın kalbinde sahnelendi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Belçikalı izleyiciler ve Şii topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen “İmam Raûf’un Taziye Gösterisi”, bu özgün sanatın evrensel niteliğini bir kez daha ortaya koydu.

İranlı sanatçılardan oluşan grup, Kerbela olayını sahneleyerek Avrupa izleyicisinin gözyaşlarını ve duygularını harekete geçirdi ve Aşura’nın insani mesajını sanat yoluyla tüm dünyaya ulaştırdı.

Taziye’nin UNESCO tarafından “Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası” olarak tescil edilmesi, bu sanatın uluslararası tanıtımı açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Bu nedenle son yıllarda Muharrem ve Safer aylarında çeşitli ülkelerde taziye törenleri düzenlenmeye başlandı.

İmam Raûf Taziye Grubu, geçmiş yıllarda İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, İspanya ve Macaristan gibi ülkelerde sahne aldı. Bu yıl ise Belçika’nın Brüksel kentinde gösteri düzenledi. Grup ayrıca Fransa’nın Paris ve Almanya’nın Frankfurt şehirleri başta olmak üzere İskandinav ve Orta Avrupa ülkelerinde de sahne almaya hazırlanıyor.

Kerbela olayında ve taziye geleneğinde yer alan insani ve evrensel mesajlar ile “taziye”nin biçimsel ve içeriksel olarak Antik Yunan trajedilerine ve Ortaçağ Avrupa’sındaki “Hz. İsa’nın Çileleri” adlı dramatik gösterilere olan benzerliği, Batılı izleyicilerin bu sanata kolayca bağ kurmasını sağlıyor.