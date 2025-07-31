İran Kızılay Başkanı Irak’ta

Erbain hazırlıklarını incelemek üzere bu sabah Irak’a giden İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend,

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık ile bir araya geldi.

Görüşmede, Erbainmerasimi kapsamında Kurtarma ve Sağlık Komitesinin hazırlıkları ele alındı.

Dr. Kolivend, yapılan çalışmalar hakkında bir rapor sunarak, Kızılay’ın Iraksınırları ve ülke içinde görev yapan arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin tam

anlamıyla hazır olduğunu vurguladı.

Kızılay Başkanı ayrıca Irak’a yeterli miktarda ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiğini belirterek,

Kızılay’ın sağlık ve arama-kurtarma ekiplerinin belirlenen noktalardakonuşlandığını ve İmam Hüseyin (a.s) ziyaretçilerine gerekli hizmetleri

sunduğunu ifade etti.

İran’ın BağdatBüyükelçisi ise Kızılay’ın çabalarını takdir ederek, ziyaretçilere en iyi

şekilde hizmet sunulabilmesi için İran kurumları arasında koordinasyon veuyumun önemine dikkat çekti.