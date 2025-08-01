İran'ın Irak'taki konsoloslukları Erbain ziyaretçilerine hizmet vermeye hazır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “Erbain Radyosu”na yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Erbain Siyasi ve Konsolosluk Komitesi’nin çalışmalarına değindi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, “Irak’a milyonlarca İranlı ziyaretçinin girişi, Irak hükümeti ve bu ülkenin sınır illeriyle hassas bir şekilde koordine edilmelidir ki geçiş ve hareket en güvenli ve düzenli şekilde gerçekleşsin. Ziyaretçilerin Necef ve Kerbela gibi kutsal şehirlerdeki güvenliğinin sağlanması, ayrıca pasaportunu kaybeden veya yardıma ihtiyaç duyan ziyaretçilerin konsolosluk işlemlerinin yürütülmesi için, İran’ın Irak’taki konsoloslukları hazır beklemektedir” dedi.

Erakçi, Necef ve Kerbela’da, kayıp eşya, kaybolan kişiler, hastalar ve diğer acil durumlar için özel merkezler kurulduğunu ve bu merkezlerin 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini belirtti.

Bakan Erakçi ayrıca Pakistan ve Afganistanlı ziyaretçilerin İran topraklarından geçerek Irak’a girişi için yapılan koordinasyonlara dikkat çekerek, “Dışişleri Bakanlığı, vize işlemleri, ulaşım, güzergâh güvenliği ve diğer tüm idari konularda, bu ziyaretçilerin seyahatlerini kolaylaştırmak için elinden gelen tüm çabayı göstermektedir” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Erbain yürüyüşünün büyüklüğüne vurgu yaparak, bu töreni Şiiler için büyük bir siyasi, inançsal ve toplumsal manevra olarak değerlendirerek, “Her İranlı ziyaretçi, bu törende İran İslam Cumhuriyeti’nin birer elçisi rolünü üstleniyor.” dedi.