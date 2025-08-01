ABD ve Batılı ülkelerin asılsız suçlamalarına İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, ABD, Fransa ve bazı diğer Batılı ülkelerin İran’a yönelik asılsız ve gülünç suçlamalarını yinelemesini, açık bir şaşırtma ve dikkatleri günümüzün en önemli meselesi olan işgal altındaki Filistin’deki soykırımdan uzaklaştırma çabası olarak nitelendirerek kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, bu ülkeler tarafından öne sürülen güvenlik suçlamalarını reddederek, “ABD, Fransa ve İran karşıtı bildiriyi imzalayan diğer ülkeler, terörist ve şiddet yanlısı unsurlara ve gruplara ev sahipliği yaparak ve onları destekleyerek, uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden dolayı hesap vermek zorundadır” dedi.

Bekayi, ABD ve Siyonist rejimin İran’a karşı son askeri saldırısına ve Gazze’deki soykırımın devam etmesine dikkat çekerek, bu ülkelerin İran’a yönelik suçlamalarını açık bir yalan ve ileriye dönük bir kaçış olarak nitelendirdi.

Bu suçlamaların, İranofobiyi körüklemeye yönelik kötü niyetli kampanyanın bir parçası olduğunu ve büyük İran halkına baskı uygulamayı amaçladığını belirten Bekayi, bu tür davranışların uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Anayasası’nı ihlal ettiğinin altını çizerek, bildiriyi imzalayan ülkelerin bu uygunsuz ve sorumsuz davranışlarının hesabını vermesi gerektiğini vurguladı.