 Yahya, İngiltere’de ilk kez en popüler 100 isim arasında yer aldı

Ulusal İstatistik Kurumu’nun (ONS) yayımladığı verilere göre, erkek bebeklerde “Muhammad”, kız bebeklerde ise “Olivia” ismi üst üste ikinci yıl birinci sırada yer aldı.

Muhammad ismi 5.721 bebekte kullanıldı ve İngiltere’deki dokuz bölgenin beşinde en popüler isim oldu. Galler’de ise 57’nci sırada yer aldı. İsmin farklı yazımları olan “Mohammed” ve “Mohammad” da sırasıyla 21’inci ve 53’üncü sıralarda listeye girdi.

Listeye giren yeni isimler

Yahya ismi, İngiltere ve Galler'de erkek çocukları için en çok kullanılan 100 isim arasında yer aldı.

