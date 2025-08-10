Pezeşkiyan: Tüm ülkelerle dostane ilişkiler kurmak istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Etiyopya, Estonya, Cibuti, Laos, Kamboçya, Burundi, Letonya, Myanmar ve Nepal'in yeni Tahran büyükelçilerini kabul etti. Kabulde büyükelçiler Pezeşkiyan’a güven mektuplarını sundu.

Pezeşkiyan yeni büyükelçilerle yaptığı görüşmede, ''İran İslam Cumhuriyeti, dünyadaki tüm ülkelerle dostane ilişkileri ve yapıcı işbirliğini genişletmeyi amaçlıyor’’ dedi.

Etiyopya, Estonya, Cibuti, Laos, Kamboçya, Burundi, Letonya, Myanmar ve Nepal'in yeni Tahran büyükelçilerine hitapen Pezeşkiyan, ‘’Bu ülkelerle tüm siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda, karşılıklı ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız’’ ifadesini kullandı.

Gazze'deki duruma da değinen Pezeşkiyan, ''Dünyadaki tüm ülkeler, özellikle de İslam ülkeleri, bu suçları durdurmak, ablukayı kaldırmak ve Gazze'deki masum insanlara sınırsız ve kapsamlı yardım sağlamak için daha fazla çaba göstermelidir’’ açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Siyonist rejimin Gazze saldırılarına tepki göstererek, ''Meşru müdafaa kisvesi altında masum insanları katletmek, yiyecek, su ve tıbbi ilaca erişimlerini engellemek insanlık dışı bir trajedidir. Daha büyük trajedi ise bu suçların insan hakları, demokrasi ve insanlık özgürlüğü savunucusu olduklarını iddia edenlerin gözleri önünde işlenmesidir" diye konuştu.

