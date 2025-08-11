Fars Körfezi’nde kaçak yakıt taşıyan tanker durduruldu

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde, Umman Denizi kıyısında yer alan Cask Limanı sınır muhafızları, büyük yakıt kaçakçılığı yapan şebekelerin, üçüncü ülke bayrağı taşıyan “Phoenix” adlı tankerle, 23 mil açıkta önemli miktarda kaçak yakıtı İran deniz sınırlarından çıkarmaya çalıştığını tespit etti.

İran Donanması ile ortak yürütülen istihbarat ve operasyon sonucu, tanker durduruldu ve yapılan aramada 2 milyon 30 bin 755 litre dizel yakıt ele geçirildi.

Operasyonda 17 yabancı şüpheli gözaltına alındı, Cask Limanı’na getirildikten sonra yetkili mercilere teslim edildi. Uzmanlar, ele geçirilen yakıtın piyasa değerini 759 milyar İran Riyali olarak belirledi.