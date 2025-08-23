Velayeti: Kafkasya tarih boyunca İran'ın güvenlik kuşağı olmuştur

.İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti Kafkasya bölgesinin İran açısından öteden beri büyük önem taşıdığını vurguladı

Velayeti, cumartesi günü sosyal medya platformu X’te yayımladığı mesajda, Kur’an-ı Kerim’de övülen Zülkarneyn’in, büyük müfessir Allame Tabatabai’nin de belirttiği üzere Büyük Kuroş olduğuna işaret etti

Velayeti paylaşımında, Herodot’un yazılarına atıfta bulunarak, “Kuroş döneminden itibaren Kafkasya İran’ın güvenlik kuşağı olmuştur. O, barbar kavimlerin saldırılarını önlemek için bu bölgede bir set inşa etmiştir” ifadelerine yer verdi