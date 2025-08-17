  1. Spor
17 Ağu 2025

İran, Basketbol FIBA Asya Kupası'nda üçüncü oldu

İran Milli Basketbol Takımı, 2025 FIBA Asya Kupası'nda üçüncü oldu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 2025 FIBA Asya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Basketbol Takımı, üçüncülük maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 79-73 kazanan İran takımı, Asya üçüncüsü oldu.

