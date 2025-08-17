İran, Basketbol FIBA Asya Kupası'nda üçüncü oldu

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 2025 FIBA Asya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Basketbol Takımı, üçüncülük maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 79-73 kazanan İran takımı, Asya üçüncüsü oldu.
