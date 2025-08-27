Afrika ticarette yüzünü ABD'den Çin'e dönüyor

Trump'ın tarifeleri sonrasında Afrika ticarette Çin'e yöneliyor.

ABD’den gelen siparişler azalırken kıtanın Çin ile ticareti yıllık bazda yüzde 25 artışla 122 milyar dolara ulaştı. 1,5 milyar nüfuslu kıtaya yapılan ihracatta bu yıl diğer büyük pazarlardan çok daha hızlı büyüme sağlandı.

İhracat 2025’in bu döneminde, 2020’nin tamamındaki satışları aştı.

Afrika’da Çin ürünlerinin en büyük alıcıları Nijerya, Güney Afrika ve Mısır oldu. İlk yedi ayda Afrika’ya yapılan inşaat makineleri ihracatı yıllık bazda yüzde 63 artarak en hızlı büyüyen kalemler arasında yer aldı. Binek otomobil sevkiyatları bir önceki yıla göre iki katından fazla artarken, bazı çelik ürünlerinde de yüksek çift haneli büyüme kaydedildi.

Buna karşın Afrika’nın Çin’in toplam ihracatındaki payı yüzde 6’lık bir oranla hâlâ mütevazı bir seviyede. Bu oran ABD’nin payının yarısına denk geliyor.

Ticaret savaşlarının etkisi

Ticaret savaşı, 2013’te Çin Devlet Başkanı Şi Jinping tarafından açıklanan Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) ile ekonomide yıllardır hazırlanan patlamayı daha da hızlandırdı. Çinli şirketler kıta genelinde demiryollarından sanayi bölgelerine kadar birçok inşaat sözleşmesi alırken, bu projeleri tamamlamak için gereken makine ve malzeme talebi de bu yıl artış gösterdi.

Washington’da yükselen korumacı politika, Afrika’nın Pekin’den daha fazla mal almasındaki etkenlerden biri. Trump yönetimi, daha önce Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamında ABD pazarına gümrük vergisiz erişim hakkı bulunan 30’dan fazla ülkenin bazı ürünlerine çeşitli tarifeler getirmişti.

Trump’a karşı bir hamle olarak, Şi Jinping Haziran ayında Çin’le diplomatik ilişkisi olan tüm Afrika ülkelerinden yapılan ithalatlarda vergilerin kaldırdığını açıkladı. Aynı ay, Pekin yönetimi Etiyopya, Kongo, Gambiya ve Malavi’den tarım ürünlerinin ithalatına izin vererek Çin pazarına erişim hakkı olan Afrika ülkelerinin sayısını da 19’a çıkardı.

Kaynak: Bloomberg