Pezeşkiyan: İran, Çin’in Kuşak ve Yol projesiyle işbirliğine hazır

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Çin ziyareti öncesi ilişkiler ve işbirliklerinin çeşitli boyutlarının ele alındığı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili üst düzey yöneticiler ve yetkililer katıldı.

İran ile Çin arasındaki çeşitli alanlarda işbirlikleri ve ilişkilerin ana başlıkları ile uygulanan anlaşmaların durumu tartışıldı. Ayrıca, ilgili kurumların projelerin hızlandırılması ve tamamlanmasına yönelik önerileri değerlendirildi.

İran-Çin ilişkilerini stratejik olarak tanımlayan Pezeşkiyan, bölgesel ve uluslararası pozisyonu ve rolü göz önüne alındığında İran’ın Çin için siyasi, ekonomik ve uluslararası alanlarda özellikle tek taraflıcılıkla mücadelede güvenilir bir ortak olduğunu vurguladı.

İran'ın bölgesel ve küresel jeopolitik önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, Tahran'ın özellikle Çin’in stratejik girişimi olan "Kuşak ve Yol" projesi kapsamında ciddi ve yapıcı işbirliğine açık olduğunu, diğer tüm işbirliği alanlarının bu girişim çerçevesinde şekillendirileceğini ve takip edileceğini belirtti.