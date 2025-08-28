Putin, Pezeşkiyan ve Jong-un Çin’in “Zafer Günü” geçit törenine katılacak

Reuters’a göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile birlikte Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin’in Japonya’ya karşı İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferinin yıldönümü olan 3 Eylül’de düzenlenecek “Zafer Günü” askeri geçit törenine katılacak.

Habere göre bu, Putin ve Kim Jong-un’un Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ile birlikte ilk kamuoyu önündeki görünüşü olacak ve Batı’nın artan baskıları karşısında kolektif bir savunma mesajı niteliği taşıyacak.

Toplam 26 yabancı liderin katılacağı törene Batılı liderlerden yalnızca Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun iştirak edeceği, Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

Geçit töreni, Japonya’nın resmen teslim oluşunun 79. yıldönümünde yapılacak. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Güney Kore Ulusal Meclis Sözcüsü Woo Won-shik de katılımcılar arasında yer alacak. Ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in de törende bulunacağı bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Li Junhua da BM adına törene iştirak edecek.

Bu yılki törenin, Çin’in son yıllarda düzenlediği en büyük askeri geçit törenlerinden biri olması bekleniyor. Törende, en gelişmiş savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve hipersonik silahların da aralarında bulunduğu modern askeri teçhizat sergilenecek.