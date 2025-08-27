Reuters: Avrupa, yarın tetik mekanizmasını devreye sokma sürecini başlatacak

Reuters, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri İran’a BM yaptırımlarını geri getirecek tetik mekanizmasını (snapback) devreye sokma sürecini başlatacağını ileri sürdü.

Reuters'ın 4 farklı kaynağa dayandırdığı iddiaya göre, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasına taraf olan Avrupa ülkeleri, büyük ihtimalle yarından itibaren İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden uygulama sürecini başlatacak.

Tetik Mekanizması Nedir?

''Tetik mekanizması” nükleer anlaşmadaki olası bir ihtilafı çözme mekanizmasıdır. Nükleer anlaşmanın herhangi bir tarafı, taraflardan birinin anlaşmanın taahhütlerini yerine getirmediğine inanıyorsa, anlaşmanın 36. ve 37. maddelerine göre konu, İran dahil tüm tarafların bulunacağı ortak bir komisyona havale edilir.

Bu iki maddeye göre, Avrupa ülkeleri İran'ı nükleer anlaşmaya uymamakla suçlayıp konuyu KOEP Ortak Komisyonu'na havale ederse, İran'ın şikayetçi tarafın rızasını almak için 30 günü olacaktır. Aksi takdirde dosya birkaç gün sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne havale edilir.

BM Güvenlik Konseyi'nin bu dosyayı aldıktan sonra bir ay içinde İran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesini oylaması gerekiyor, ancak Batılı ülkeler KOEP müzakerelerinde oylama sürecinin yapısını Çin ve Rusya’nın Batılı ülkelerin görüşünü veto etme olasılığını ortadan kaldıracak şekilde değiştirdiler.