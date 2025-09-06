https://tr.mehrnews.com/news/1930058/ 6 Eyl 2025 08:17 News ID 1930058 Ekonomi Ekonomi 6 Eyl 2025 08:17 İran'da doların bugünkü fiyatı İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 101 bin 440 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 100 bin 860 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1930058 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar kuru bugün kadar? İran'da dolar fiyatında son durum ne? İran'da dolar fiyatında son durum ne? Ekler dolar dolar fiyatı İran Ekonomi
