ABD'de şokta: Trump'a yakın isimi öldüren suikastçı aranıyor

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Utah eyaletinden ismi paylaşılmayan bazı yetkililer, saldırının ardından gün içinde 2 şüphelinin gözaltına alındığını ancak olayla bağlantılı olmadıkları değerlendirildiğinden serbest bırakıldıklarını belirtti.

Yetkililer, FBI ve güvenlik güçlerinin, kimliği belirlenemeyen şüpheliyi arama çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Öte yandan, güvenlik güçlerinin, Utah Valley Üniversitesi kampüsünde bölgedeki kişilere, gösterdikleri fotoğraftaki kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordukları ifade ediliyor.

FBI'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kirk'e silahlı saldırı düzenleyen kişinin bulunması için yürütülen soruşturmada "tüm kaynakların kullanıldığı" belirtildi.

Kirk'ün silahlı saldırıya uğradığı etkinliğin düzenlendiği Utah Valley Üniversitesinden yapılan açıklamada, kampüsün 15 Eylül'e kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Üniversitede çevrim içi eğitim dahil tüm faaliyetlere ara verildi.

Beyaz Saray'da güvenlik alarmı

ABD’de muhafazakar politikacı Kirk'ün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray’ın güvenlik çemberine alındığı belirtildi.