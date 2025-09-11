Habertürk ve Show TV'ye el konuldu!

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT de dahil 121 şirkete el konuldu. Suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" olduğu öğrenildi.

