Çin'den Filistin'in tanınmasına destek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Birleşmiş Milletler’e üye 157 ülkenin Filistin devletini tanıdığını, buna karşın ABD, Japonya ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 30’dan fazla ülkenin hâlâ tanımadığını belirtti.

Guo, bu verilerin, Filistin’i tanıyan ülke sayısındaki artışın, uluslararası toplumun ortak iradesini ve genel eğilimini açıkça yansıttığını ifade etti.,

Filistin meselesinin, Orta Doğu sorununun merkezinde yer almaya devam ettiğini vurgulayan Guo, “İki devletli çözüm, Filistin sorununu çözmenin tek gerçekçi yoludur” dedi.

Çinli yetkili, Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklemeye devam edeceğini belirterek, bu hedef doğrultusunda uluslararası toplumla birlikte çalışacaklarını ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.