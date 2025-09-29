  1. Dünya
Kuneytire'deki İsrail güçlerine yönelik saldırının sorumluluğunu Suriye direnişi üstlendi

İşgal altındaki Kuneytire bölgesinde Siyonist İsrail güçlerini hedef alan saldırının sorumluluğunu Suriye Ulusal Direnişi üstlendi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının haberine göre, işgal altındaki Kuneytire bölgesinde Siyonist İsrail güçlerini hedef alan saldırının sorumluluğunu Suriye Ulusal Direnişi üstlendi.

Ne olmuştu?

Suriye'nin güneyinde İsrail işgal güçlerine ait bir karakolda patlama meydana geldiği bildirildi.

Siyonist ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyinde İsrail işgal güçlerine ait bir askeri karakolda meydana gelen patlamada bir subayın ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail rejimi, Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinden sonra Suriye ile sınır bölgesinde bulunan tampon bölgeyi işgal etmiş ve ülke topraklarında ileri karakollar kurmuştu.

