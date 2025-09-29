Gazze'de İsrail askerleri tanksavar füzesi saldırısında öldü (+video)

Siyonist İsrail medyası Gazze'de “ciddi bir güvenlik olayı” yaşandığını duyurdu.

Gazze'nin kuzeyinde bir tanka atılan tanksavar füzesinin ardından 2 Siyonist askerin öldüğü, üç askerin de yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerin helikopterle tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildiriyor.

İsrail ordusu, haftalardır kent merkezine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdıktan sonra, 16 Eylül'de Gazze Şehri'ne uzun süredir tehdit ettiği kara saldırı başlattı. Bu saldırı, yüzlerce Filistinlinin kaçmasına neden oldu, ancak birçoğu hala orada kalıyor.