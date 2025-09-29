  1. Dünya
29 Eyl 2025 20:25

Gazze'de İsrail askerleri tanksavar füzesi saldırısında öldü (+video)

Gazze'nin kuzeyinde bir tanka atılan tanksavar füzesinin ardından 2 Siyonist askerin öldüğü, üç askerin de yaralandığı bildirildi.

Siyonist İsrail medyası Gazze'de “ciddi bir güvenlik olayı” yaşandığını duyurdu.

Yaralı askerlerin helikopterle tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildiriyor.

İsrail ordusu, haftalardır kent merkezine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdıktan sonra, 16 Eylül'de Gazze Şehri'ne uzun süredir tehdit ettiği kara saldırı başlattı. Bu saldırı, yüzlerce Filistinlinin kaçmasına neden oldu, ancak birçoğu hala orada kalıyor.

