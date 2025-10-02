Erakçi: 2231 sayılı BM kararı, fesih gününde sona ermeli

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü. İki bakan Çarşamba günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin önemine değinen taraflar, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın korunması için ikili ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar.

Erakçi ve İshak Dar, Filistin meselesini İslam dünyasının en önemli meselesi olarak değerlendirerek, İslam ülkelerinden Filistinlilere yönelik soykırımın sona erdirilmesi ve suçluların yargılanıp cezalandırılması için derhal harekete geçmesini istedi.

Pakistan'a BM Güvenlik Konseyi'nde sergilediği sorumlu duruştan dolayı teşekkür eden Erakçi, 2231 sayılı BMGK kararının fesih günü 18 Ekim'de sona ermesi gerektiğini belirtti.