Kahire Anlaşması, ABD ve üç Avrupa ülkesinin kışkırtmasıyla sona erdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Kahire Anlaşması’nın sona ermesine ilişkin sosyal medya platformu X’te yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

“Tıpkı Haziran ayında diplomasiye İsrail ve ABD tarafından saldırıldığı gibi, ‘Kahire Anlaşması’ da ABD ve üç Avrupa ülkesi tarafından sona erdirildi.”

Erakçi ayrıca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bizi bu noktaya getiren çirkin ve utanç verici süreç şu şekildedir:

Biz ABD ile nükleer müzakerelerin altıncı turuna yaklaşmışken, bir anda önce İsrail rejimi, ardından ABD İran’a saldırdı.

Sonrasında, nükleer tesislerimizin bombalanmasına rağmen İran, Mısır’ın arabuluculuğunda Kahire’de ajans ile denetimlerin yeniden başlamasına yönelik bir anlaşma imzaladı; ancak üç Avrupa ülkesi, ABD'nin baskısıyla halkımıza yönelik BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını tekrar devreye sokmanın peşine düştü.

İran, ajans müfettişlerine nükleer tesislere erişim sağlama sürecini başlattığında- ki bu süreç، Haziran ve Temmuz saldırılarında bombalanmayan tesislerden başladı- ABD ve üç Avrupa ülkesi, el ele vererek İran’ı UAEA Yönetim Kurulu’nda kınatmaya çalıştı.

Artık herkes için açıktır: Yeni bir kriz yaratmaya çalışan İran değildir. Bizim iyi niyetimizi anlamıyorlar.

Üç Avrupa ülkesi ve ABD, gerilimi tırmandırmak istiyor; ve Kahire Anlaşması’nın resmen sona ermesinin kendi kışkırtmalarının doğrudan sonucu olduğunu çok iyi biliyorlar.”