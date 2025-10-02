İran'dan G7 dışişleri bakanlarının ortak bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, G7 dışişleri bakanlarının Tahran'ın nükleer programına ilişkin yayımladığı ortak bildiriye tepki gösterdi.

Bekayi; G7 ülkelerinin, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik daha önce kaldırılmış yaptırım kararlarını yeniden yürürlüğe koyma girişimini memnuniyetle karşılamasını, “uluslararası hukuka aykırı bir eyleme verilen açık destek” olarak değerlendirdi.

G7 ülkelerinin ortak bildirisini kınayan Bekayi, bu tutumun söz konusu girişimin yasa dışı ve temelsiz niteliğini değiştiremeyeceğini vurguladı.

Bekayi, Siyonist İsrail’in ABD işbirliğiyle İran’a yönelik askeri saldırısına ve ardından ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini doğrudan hedef almasına değinerek, G7’nin “Avrupa’daki üç ülke ve ABD’nin defalarca iyi niyetli diplomatik öneriler sunduğu” yönündeki iddiasını “asılsız” ve “gerçekleri çarpıtma” olarak nitelendirdi.

Sözcü Bekayi, mevcut durumun asıl sorumlusunun, 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı çekilen, ardından da sürekli olarak uluslararası hukuku ihlal eden ABD olduğunu söyledi.

G7 ülkelerinin Siyonist rejimin nükleer cephaneliğine karşı sessizliğini eleştiren Bekayi, bu ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi konusundaki yaklaşımını ''ikiyüzlülük’’ olarak nitelendirdi ve "Bu yedi ülke, hukukun üstünlüğüne, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik hileli ve sorumsuz eylemleri nedeniyle başkalarına tavsiyede bulunacak hiçbir ahlaki otoriteye sahip değil" diye konuştu.

