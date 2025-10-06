İran’dan Gazze’deki ateşkes planına ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de önerilen ateşkes planı ile ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İran, 1948 Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında, Gazze’de devam eden soykırıma karşı uluslararası toplumun yasal ve ahlaki sorumluluğunu hatırlattı ve Filistin halkının meşru mücadelesine destek verdiğini vurguladı.

İran, İsrail rejiminin vaatlere sadık kalmaması ve ırkçı yayılmacı politikalarına dikkat çekerek, ateşkes kararının yalnızca Filistin halkı ve direniş güçlerinin yetkisinde olduğunu belirtti.

İran, soykırımın durması, işgalci İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi, Filistin halkının kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’nin yeniden inşası gibi her kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Gazze’deki suçların durmasının, İsrail rejiminin savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçların uluslararası hukuk ve yargı mercileri tarafından takibini ve sorumluların yargılanmasını engellemeyeceği vurgulandı. İran, İsrail rejiminin uzun süredir devam eden cezasızlık döneminin sona erdirilmesini istedi.

Son olarak, İran, Gazze halkına acil insani yardım ulaştırılması için uygun ortamın sağlanmasını umduğunu belirtti ve bu yardımlara katılım konusunda hazır olduğunu ifade etti.