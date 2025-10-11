Axios: Trump 13 Ekim Mısır'a gidecek

Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için Siyonist rejim ile Hamas arasında anlaşmaya varılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelecek hafta yapmayı planladığı Mısır ziyaretini bir liderler zirvesine dönüştürme hazırlığında olduğu öne sürüldü.

ABD merkezli Axios haber sitesine göre; Trump, 13 Ekim Pazartesi sabahı işgal altındaki topraklara gidecek, burada mecliste bir konuşma yapacak ve rehine aileleriyle görüşecek. ABD Başkanı, öğleden sonra ise Mısır'a geçecek.

rump'ın, burada Gazze barış anlaşmasının garantörleri arasında yer alan Mısır, Katar ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek imza törenine katılması bekleniyor.

Haberde, 14 Ekim Salı sabahında ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde bir liderler zirvesinin yapılmasının planlandığı belirtildi. Zirvenin, barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yürütüldüğü Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenmesi düşünülüyor.

Söz konusu zirveye; Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya'nın liderleri veya dışişleri bakanlarının katılması planlanıyor.