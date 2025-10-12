İran, Gazze'deki soykırımı sona erdirecek her türlü girişimi destekliyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, İran’ın Gazze’deki savaş suçlarını ve soykırımı sona erdirmek için Filistin halkının desteklediği her türlü girişimi desteklediğini vurguladı.

Meclis Başkanı Galibaf, “Bu soykırımın kalıcı biçimde durdurulması, Gazze’ye yönelik saldırıların ve işgalin son bulması, işgal güçlerinin geri çekilmesi, ablukanın kaldırılması, geçiş kapılarının açılması ve gıdanın, ilacın ve diğer temel ihtiyaçların serbestçe Gazze’ye girişine izin verilmesi; Filistin halkı ve direniş gruplarının acil talepleridir ve bunlar İran’ın de vurguladığı hususlardır” dedi.

Galibaf, “Bugün Filistin halkı, ağır insani bedellere rağmen yalnızca taleplerini zalim rejime kabul ettirmiş değil, aynı zamanda Siyonistler dünyanın en nefret edilen yüzleri hâline gelmiştir” ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Galibaf, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Makûl beklenti şudur ki, hükümetler, uluslararası mahkemeler ve yargı yetkisine sahip kurumlar, Siyonist rejimin suçlu liderlerinin ve Gazze’deki soykırımın diğer sorumlularının yargılanmasını takip etmeli; bu kurumların itibarı birkaç kontrolsüz suçlunun elinde oyuncak hâline gelmemelidir.”

Galibaf, “Bugün Filistin halkı ve direniş ekseni, şehit liderlerinden aldıkları ilhamla uyanıktır; elleri tetiktedir ve her türlü aldatmaca, anlaşma ihlali veya yeni bir saldırı girişimine karşılık vermeye hazırdır. Uluslararası toplum da işgalci rejimin taahhüt ihlallerini önleme konusunda kendisini sorumlu ve yükümlü hissetmelidir” ifadelerinde bulundu.