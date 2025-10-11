Gazze anlaşması Siyonistlerin yenildiğini gösteriyor

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri ve İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin, "Filistin Direnişindeki Gelişmeler ve Şehit Muhammed Durra ile Gazzeli Şehit Çocukları Anma" konulu konferansa gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

''Filistin halkı, yetmiş yılı aşkın bir süredir İslam düşmanlarının askeri işgali ve zulmü, ekonomik abluka ve psikolojik savaşı altında olmasına rağmen, hiçbir zaman özgürlük ve direniş yolundan sapmamıştır.

Gazze’de aylarca süren savaş ve suçların ardından, ilan ettiği hedeflerden hiçbirine ulaşamayan Siyonist rejim ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Bu, aslında işgalci rejimin askeri ve siyasi yenilgisinin ve direnişin zaferinin açık bir itirafıdır.

Filistin halkının inancına, birliğine ve kararlılığına güvenen Hamas ve diğer direniş grupları, onur ve özgürlüğe giden yolun cihad ve azimden geçtiğini bir kez daha kanıtladı. Elbette, bu ateşkes saldırganlığın geçici olarak durdurulmasına yol açmış olsa da, gerçek barış ancak işgalcilerin Filistin topraklarından atıldığında, Filistinli mültecilerin anavatanlarına döndüğünde, Filistin halkı anavatanında şafaktan gün batımına kadar barış ve onur içinde yaşadığında ve Filistin'in ebedi başkenti Kudüs kurtarıldığında sağlanacaktır.

Bugün Gazze ve Batı Şeria'dan Lübnan, Suriye ve Yemen'e kadar uzanan coğrafyadaki İslami Direniş Cephesi, İslami uyanışın yalnızca fikri veya siyasi bir hareket olmadığını, aksine ilahi vaade inanan milletlerin iradesinin bir tecellisidir.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı olarak Müslüman milletler arasındaki uyanış ve farkındalık dalgasının bugün her zamankinden daha canlı ve dinamik olduğuna inanıyoruz.''