İran, İsrail'in Lübnan saldırısına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik tekrarlanan askeri saldırılarını ve ülkenin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ihlal etmesini şiddetle kınadı.

Bekayi, özellikle Cumartesi günü el-Musaylih köyüne düzenlenen İHA saldırısının yanı sıra rejimin önceki saldırıları sonucu hasar gören yerleşim alanlarının enkazını temizlemek ve yeniden inşa etmek için kullanılan makine ve ekipmanları hedef alması dikkat çekti.

Bekayi, Siyonist rejimin ateşkes anlaşmasını sürekli olarak ihlal ettiğini ve Lübnan’ın toprak bütünlüğüne yönelik askeri saldırılarını, Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

Ateşkesin garantörleri olan ABD ve Fransa’nın eylemsizliğini eleştiren Bekayi, uluslararası toplumu işgal rejiminin Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik hukuksuzluğunu ve savaş kışkırtıcılığını engellemek için ciddi adımlar atmaya çağırdı.

Ne Olmuştu?

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki el-Musaylih beldesi ve çevresine dün saldırı düzenledi. Patlamalar sonucu sanayi tesislerinde büyük hasar meydana gelirken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bölge kaynaklarına göre, özellikle Musaylih-Neccariye kara yolunun saldırılar nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Hizbullah Tepkisini Gösterdi

Hizbullah Hareketi, dün Siyonist İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sert bir dille kınadı. Lübnan direnişi Hizbullah’tan yapılan açıklamada, “Düşman İsrail’in bu sabah (dün Camartesi günü) Lübnan’ın güneyindeki Msayleh-Neccariye yoluna düzenlediği ve birçok vatandaşın şehit veya yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Bu eylem, savunmasız insanları ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılar ile sivillerin normal hayatlarına dönmelerini engelleme çabalarıyla uyumludur” ifadeleri kullanıldı.

İhlaller ve Can Kaybı Sayıları

Siyonist rejim ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, işgal rejimi bugüne kadar 4,500’den fazla ateşkes ihlali gerçekleştirmiştir. Bu saldırılar sonucunda en az 283 kişi şehit olmuş, 630 kişi de yaralanmıştır.