ABD medyası, İran'ın Şarm el-Şeyh zirvesine davet edildiğini iddia etti

Axios, bir kaynağa dayanarak, ABD'nin İran'ı Gazze savaşını sona erdirmek için yarın (13 Ekim) Pazartesi günü Şarm El-Şeyh'te düzenlenecek barış konferansına davet ettiğini iddia etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, bir saat önce Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde, Sisi ve Trump'ın eş başkanlığında, 20'den fazla ülkenin liderlerinin katılacağı, Gazze savaşını sona erdirmek için Pazartesi günü bir barış konferansı düzenleneceğini duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre, konferansın amacı Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek, Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlama çabalarını güçlendirmek ve bölgesel güvenlik ve istikrarda yeni bir dönem başlatmak.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi daha önce, Abdülfettah es-Sisi'nin sözlerine dayanarak, ülkenin Gazze Şeridi'ndeki durumu iyileştirmek ve hızla yeniden inşa etmek için gelecekte uluslararası bir konferans düzenleyeceğini duyurmuştu.

Gazze'de ateşkesi görüşmek üzere Filistin ve İsrail heyetleri arasında dolaylı görüşmeler, 14 Ekim 2021 Pazartesi günü Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde başladı.

Filistin İslami direniş hareketi Hamas, geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaşı sona erdirme ve esir değişimi konusunda bir anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.