Katar'da 3 Mısırlı diplomat hayatını kaybetti

Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralıların tedavisi devam ederken, vefat eden diplomatların cenazeleri Doha'ya getirileceği açıklandı.

Katar'ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Samir Al Sani, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.

