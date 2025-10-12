Hamas, Mısır'da ateşkes anlaşmasının imza törenine katılmayacak

AFP’ye göre, Hamas Siyasi Bürosu üyesi Hüsam Badran, hareketin Mısır’da ateşkes anlaşmasının resmi imzalanmasına katılmayacağını vurguladı. Badran, Hamas’ın ateşkes müzakereleri sırasında esasen Mısır ve Katar arabulucuları aracılığıyla gerekli adımları attığını da sözlerine ekledi.

Badran, Trump’ın planına dayanarak Hamas liderlerinin Gazze Şeridi’nden çekilmesi yönündeki iddiaları “saçma ve anlamsız” olarak nitelendirerek, hiçbir Filistinlinin buna razı olamayacağını söyledi. Ayrıca, Siyonist rejimin herhangi bir yeni saldırısına karşı Hamas’ın gerekli karşılık vereceğini belirtti. Badran, Siyonist rejimle müzakerelerin bir sonraki aşamasının daha zor ve karmaşık olacağına da dikkat çekti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, dün Sisi ve Trump’ın eş başkanlığında, 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılımıyla Gazze savaşını sona erdirmek amacıyla Pazartesi günü Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde bir barış konferansı düzenleneceğini duyurdu. Gazze ateşkes anlaşmasının konferansta resmi olarak imzalanması bekleniyor.