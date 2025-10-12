  1. Türkiye
12 Eki 2025 10:21

Erdoğan yarın Mısır'a gidiyor

Erdoğan yarın Mısır'a gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze zirvesine katılmak üzere yarın Mısır'a gidecek

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla 13 Ekim’de Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde uluslararası bir barış zirvesi düzenlenecek.

Sputnik'e göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, zirve için yarın Mısır'a gidecek

“Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi” adıyla yapılacak toplantıya, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump eş başkanlık edecek. Zirveye 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.

News ID 1931240

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler