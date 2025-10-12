Erdoğan yarın Mısır'a gidiyor

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla 13 Ekim’de Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde uluslararası bir barış zirvesi düzenlenecek.

Sputnik'e göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, zirve için yarın Mısır'a gidecek

“Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi” adıyla yapılacak toplantıya, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump eş başkanlık edecek. Zirveye 20’den fazla ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.