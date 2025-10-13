  1. Dünya
  2. Ortadoğu
13 Eki 2025 19:16

Nahale:

Filistinli esirlerin serbest bırakılması direnişin başarısıdır

Filistinli esirlerin serbest bırakılması direnişin başarısıdır

Filistin İslami Cihad Hareketi lideri Ziyad en-Nahale, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını direnişin başarısı olarak değerlendirdi.

Filistin İslami Cihad Hareketi lideri Ziyad en-Nahale, Filistinli tutukluların serbest bırakılması sürecine ilişkin mesaj yayınladı.

Nahale, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının direnişçilerin çabaları, sahadaki savaşçıların cesareti ve tüm Filistin halkının direnişe verdiği destek sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Direnişin dimdik ayakta olduğunu belirten Nahale, ''Direnişin bayrakları dalgalanıyor ve milletimiz onurlu şekilde direnişine bağlı kalmaya devam edecektir.'' dedi.

Nahale, ''Geri kalan cesur esirlerimizin serbest bırakılması hedefi direnişin öncelikleri arasında yer alıyor.'' diye konuştu.

News ID 1931298

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler