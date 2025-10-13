Filistinli esirlerin serbest bırakılması direnişin başarısıdır

Filistin İslami Cihad Hareketi lideri Ziyad en-Nahale, Filistinli tutukluların serbest bırakılması sürecine ilişkin mesaj yayınladı.

Nahale, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının direnişçilerin çabaları, sahadaki savaşçıların cesareti ve tüm Filistin halkının direnişe verdiği destek sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Direnişin dimdik ayakta olduğunu belirten Nahale, ''Direnişin bayrakları dalgalanıyor ve milletimiz onurlu şekilde direnişine bağlı kalmaya devam edecektir.'' dedi.

Nahale, ''Geri kalan cesur esirlerimizin serbest bırakılması hedefi direnişin öncelikleri arasında yer alıyor.'' diye konuştu.