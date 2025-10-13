Laricani: Direniş her zaman ayakta

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, sosyal medya hedabı X üzerinden İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirler için düzenlenen karşılama törenine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Cesur ve mazlum Filistin halkının katılım sağladığı coşkulu ve görkemli karşılama töreni, hangi tarafın galip geldiğini gösterdi!

Siyonist rejim, iki yıllık acımasız katliamın ardından Hamas ve direnişin konumunun halkın kalbinde nasıl yükseldiğini görmüş oldu.

Direniş her zaman ayakta ve galiptir.'' ifadelerini kullandı.