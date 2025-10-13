Mısır'da Gazze Zirvesi: Barış için imzalar atıldı

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşbaşkanlığında düzenlenen Gazze'deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" başladı.

Zirveye aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yer aldığı 30 kadar lider katılırken, Gazze'deki ateşkesin tarafları olan Hamas ve İsrail rejlmi katılmadı.

Gazze'de barış için imzalar atıldı

Şarm eş-Şeyh kentindeki zirvede, Gazze'de barışın sağlanması için imzalar atıldı.