İran'da dolar kuru hafif geriledi

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.

Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 111 bin 200 seviyelerinde işlem gördü.

Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 112 bin 140 tümen olarak kayıtlara geçmişti.

