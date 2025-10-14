İran'dan Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerine destek vurgusu

Planlama ve Bütçe Teşkilatı ile İran-Ermenistan Ortak Komisyonu Başkanı Seyyid Hamid Purmuhammedi, Ermenistan’ın bağımsızlığının 34. yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, “İran İslam Cumhuriyeti, 1991 yılında Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur. İran, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve birbirinin iç işlerine karışmama politikası çerçevesinde bugüne kadar Ermenistan’ın bağımsızlığını ve egemenliğini güçlendirme çabalarını desteklemiştir. Bu bağlamda, Ermenistan ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesini komşuluk politikalarının öncelikleri arasına yerleştirmiştir” dedi.

Purmuhammedi, sözlerine şu şekilde devam etti: “İran ve Ermenistan, ortak bir tarihe ve medeniyet kültürüne sahip iki millet olup, her zaman birbirlerine karşı iyi ve sadık komşular ve dostlar olmuşlardır. İran’a yönelik ya da İran’dan Ermenistan’a karşı herhangi bir tehdit hiçbir zaman olmamıştır. İki ülke arasındaki sınır, her daim dostluk ve güven sınırı olmuştur. Bu sınırın gelecekte de dostluk ve güven sınırı olmaya devam edeceğinden eminim.”

İran-Ermenistan Ortak Komisyonu Başkanı, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerde hareketlilik ve dinamizm gözlemlediklerini belirterek, “İki ülke liderleri, ilişkileri her boyutta geliştirmek ve stratejik bir düzeye taşımak konusunda kararlıdır. Ayrıca, İran ve Ermenistan arasında ulaşım, kültür ve turizm alanlarında da iyi bir iş birliği bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Purmuhammedi, İran ve Ermenistan’ın Fars Körfezi-Karadeniz koridorunu harekete geçirme konusunda ortak çıkarlarının bulunduğunu vurgulayarak, ticaret hacminin artarak bir milyar dolara yaklaştığını, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle bu hacmin üç milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Purmuhammedi, “İran İslam Cumhuriyeti için Kafkasya’da barış, stratejik bir önceliktir. Ermenistan da dahil olmak üzere tüm komşularının egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklemiştir. Herhangi bir güç kullanımına karşıyız” diyerek, “Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini destekliyoruz ve iki ülke arasındaki barış anlaşmasının en kısa sürede imzalanmasını umuyoruz” açıklamasında bulundu.