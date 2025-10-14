Çin'den ABD'ye rest; 5 ABD'li şirkete yaptırım

Çin Ticaret Bakanlığı, Güney Kore merkezli Hanwha Ocean Shipbuilding ile bağlantılı beş ABD’li gemi yapımcısına yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, Washington’un Çin’in küresel gemi inşa sektöründeki artan hakimiyetine yönelik soruşturmasını incelediğini belirtti. Soruşturmanın bulguları, Çin’in sektördeki gücünün Amerikan şirketleri için bir yük olduğunu ortaya koyuyor. ABD Ticaret Temsilcisi, bu soruşturmayı Nisan 2024’te başlattı.

Derhal yürürlüğe girecek olan yaptırımlar, Çinli kuruluşların ve kişilerin bağlı kuruluşlarla herhangi bir işlem, iş birliği veya ilgili faaliyette bulunmasını yasaklıyor. Çin’in bu hamlesinin ardından Hanwha Ocean hisseleri %8’den fazla değer kaybetti.

Uluslararası nakliye ve gemi inşa, son zamanlarda Washington ve Pekin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının odak noktası haline geldi. Her iki taraf, birbirlerinin gemilerine yeni liman ücretleri uygulama kararı aldı.

Hanwha, 2024’ün sonlarında Pennsylvania merkezli Philly Shipyard’ı 100 milyon dolara satın almayı planlıyor. Şirket, Ağustos ayında Amerika’nın küresel olarak rekabetçi gemi inşa kapasitesini yeniden inşa etme çabalarına destek olmak amacıyla yeni rıhtım ve limanlara 5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.