Erakçi, Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Konferansı için Uganda'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 19. Ara Dönem Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere Uganda’ya gideceğini açıkladı.
Ana sloganı “Daha Büyük Küresel Refah İçin İşbirliğini Derinleştirmek” olarak belirlenen toplantıya Bağlantısızlar Hareketi’ne üye 120’den fazla ülkenin dışişleri bakanları ve diplomatik heyetleri katılacaktır.
Bekayi, toplantı sırasında genel oturumlarda Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkelerin tutumlarını açıklayacağının yanı sıra Bağlantısızlar Hareketi’nin Filistin Komitesi oturumunun da İran dâhil üye devletlerin katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Erakçi, genel oturumda İran’ın tutumunu açıklayacak ve zirve marjında çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacaktır.
