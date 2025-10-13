Erakçi'den Şarm El-Şeyh zirvesine katılma davetine ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X'ten şunları yazdı:

İran, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Şarm El-Şeyh zirvesine katılma davetinden dolayı minnettardır. Diplomatik temaslara duyulan arzuya rağmen, ne Cumhurbaşkanı Pezeşkoyan ne de ben, İran halkına saldıran ve bizi tehdit etmeye ve yaptırım uygulamaya devam edenlerle iletişim kuramayız.

Ancak İran, İsrail rejiminin Gazze'deki soykırımını sona erdirecek ve işgalci güçlerin sınır dışı edilmesine yol açacak her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor

Filistinliler, temel kendi kaderini tayin hakkını elde etme hakkına sahiptir ve tüm ülkelerin, bu yasal ve meşru talebi desteklemelerine her zamankinden daha fazla yardımcı olma görevi vardır.

İran her zaman bölgede barış için kilit bir güç olmuştur ve olmaya devam edecektir. Soykırımcı İsrail rejiminin aksine, İran, özellikle sözde müttefikleri pahasına bitmek bilmeyen savaşlar peşinde değil, kalıcı barış, refah ve iş birliği peşindedir.