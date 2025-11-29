Siyonist rejimin Gazze'ye hava, kara ve deniz saldırıları sürüyor

Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları son saatlerde de devam etti. İşgalci rejimin topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Burayc Mülteci Kampı’nın doğu bölgelerini yoğun ateş altına aldı.

Topçu saldırıları Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya’nın doğusunu da hedef aldı.

Kara saldırılarının yanı sıra, Siyonist rejime ait savaş botları da Gazze kentine doğru ateş açtı. Kente bağlı doğu bölgeler de topçu saldırılarına sahne oldu.

Siyonist rejimin savaş uçakları son saatlerde Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’ni hedef aldı. Et-Tuffah Mahallesi’nin kuzeydoğusu da İsrail savaş uçaklarının saldırılarına maruz kaldı.

Saldırıların ardından bölge semalarında duman sütunları yükseldi.