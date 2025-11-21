Hizbullah'tan "Bağımsızlık Günü" mesajı: Dayatmaya karşıyız

Hizbullah, Bağımsızlık Günü münasebetiyle yayımladığı bildiride, ulusal birliğin pekiştirilmesi, tüm Lübnanlılar arasında dayanışma ve işbirliğinin sağlanması ve her türlü dış vesayet ile dayatmanın reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Bildiride, "Toprağını korumak için şehitler veren ve fedakârlıklarda bulunan, işgale, katliamlara ve ablukaya karşı direnen bir halk, bağımsızlığına dokunulmasını, onurunun ve egemenliğinin ihlal edilmesini asla kabul etmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

'Her türlü dış vesayet ve dayatma reddedilmeli'

Hizbullah, tüm siyasi güçler ve farklı kesimleriyle Lübnanlılar arasında ulusal birliğin, dayanışmanın ve işbirliğinin pekiştirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, bu unsurların İsrail saldırganlığına karşı koymanın, Lübnan'ın bağımsızlığını korumanın ve onurunu muhafaza etmenin temel direkleri olduğu vurgulandı.

Bunun yanı sıra bildiride, "Lübnan'ın bağımsızlığı ancak dış projeleri reddederek, egemenliğini ve kararlarını Lübnan halkının çıkarlarına hizmet etmeyen her türlü etkiden koruyarak elde edilebilir" denilerek her türlü dış vesayet ve dayatmanın reddedilmesi talep edildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'ın tüm toprakları, suları ve tabii kaynakları üzerindeki haklarının savunulması ve herhangi bir saldırıya karşı meşru savunma ve direniş hakkının teyit edilmesi gerektiği belirtildi.

Hizbullah, Lübnan'ın ulusal haklarını korumak ve bölgeye karşı kurulan tüm komplo ve planları boşa çıkarmak için ülkeyi güçlü kılan unsurlara bağlı kalınması ve bunlardan taviz verilmemesi gerektiğini ifade etti.

'İsrail ateşkese uymaya zorlanmalı'

Hizbullah, düşman İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymaya ve 1701 sayılı kararı uygulamaya zorlanması için mümkün olan tüm acil çabaların gösterilmesi talebinde bulundu.

Açıklamada, garantör ülkelere, okulları, öğrencileri, belediye çalışanlarını, evleri, geçim kaynaklarını ve ekonomik çıkarları hedef alarak sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e baskı yapmaları için çağrı yapıldı.

Bildiride, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Güney Lübnan'dan püskürtülmesi ve Lübnan'ın güvenliği ile egemenliğini tehdit etmesinin engellenmesi için her yola başvurulması gerektiği kaydedildi.

Hizbullah, "Her gün vatan toprağını temiz kanlarıyla sulayan güneylilerin direnişini ve bekasını sağlamak için yeniden imar faaliyetlerine başlanmalı ve gerekli tüm adımlar atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'Bağımsızlığı getiren denklemler korunmalı'

Açıklamada, Lübnan'ın bağımsızlığının korunmasının, bölgeyi ve ülkeyi tehdit eden fırtınalar ve tehlikeler karşısında tüm Lübnanlıların sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Bunun için işgale, saldırganlığa, vesayete ve hegemonyaya karşı direniş ruhu, bilinç ve birleşik bir ulusal duruş gerektiği belirtildi.

Hizbullah, bağımsızlığı sağlayan, 25 Mayıs 2000'de Siyonist düşmanı püskürten, Temmuz 2006 savaşında kibrini kıran, 2024 saldırısında hedeflerine ulaşmasını engelleyen ve 2017'de tekfirci terör projesini çökerten denklemlerin korunması gerektiğini kaydetti.

YDH