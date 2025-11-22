  1. İran
İran ve Türkiye'den önemli görüşme

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibzade, Türkiye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ile görüştü.

Görüşmede, İran’ın kuzeyindeki Elit ormanlarında devam eden yangının söndürülmesi için sürdürülen çalışmaların son durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İran'daki orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Kurumu Başkanı Şina Ensari, Türkiye’de 2 yangın söndürme uçağı, bir helikopter ve sekiz personelin yangınla mücadele için İran'a gönderildiğini açıkladı.

