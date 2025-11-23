İran ile Umman dışişleri bakanları bir araya geldi

Resmi temasları kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Busaidi ile bir araya geldi.
Bakan Erakçi yarın Maskat Genel Kurul Toplantısı'na katılacak
Erakçi Umman temaslarının ardından Hollanda'ya gidecek
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Seyyid Abbas Erakçi’nin Umman ve Hollanda'yı ziyaret edeceğini duyurdu.
Bekayi, “Dışişleri Bakanı Erakçi önümüzdeki Pazartesi günü Maskat Forumu'na katılmak ve Ummanlı mevkidaşıyla görüşmek üzere Umman’a gidecek” dedi.
Erakçi’nin Salı günü Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) yıllık toplantısına katılacak.
