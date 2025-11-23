  1. Siyaset
23 Kas 2025 20:58

İran ile Umman dışişleri bakanları bir araya geldi

İran ile Umman dışişleri bakanları bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

Resmi temasları kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Busaidi ile bir araya geldi.

Bakan Erakçi yarın Maskat Genel Kurul Toplantısı'na katılacak

Erakçi Umman temaslarının ardından Hollanda'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Seyyid Abbas Erakçi’nin Umman ve Hollanda'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bekayi, “Dışişleri Bakanı Erakçi önümüzdeki Pazartesi günü Maskat Forumu'na katılmak ve Ummanlı mevkidaşıyla görüşmek üzere Umman’a gidecek” dedi.

Erakçi’nin Salı günü Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) yıllık toplantısına katılacak.

News ID 1932371

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler