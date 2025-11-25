Erakçi, Libya Cumhurbaşkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, çok taraflı diplomasi ve arabuluculuk toplantısına katılmak ve Ummanlı mevkidaşıyla görüşmek üzere gittiği Maskat’ta Libya Cumhurbaşkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuvani ile görüştü.

Görüşmede taraflar, İran-Libya ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar, İran-Libya ilişkilerinin gelişen seyrinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin ilgi duyduğu tüm alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, iki ülke arasındaki bağlara ve iki millet arasındaki iyi ilişki geçmişine işaret ederek, Libya’daki siyasi ve güvenlik koşullarının istikrara kavuşmasıyla birlikte, İran ve Libya ilişkilerinin tüm alanlarda genişlemesini umduğunu ifade etti.

Libya Cumhurbaşkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı da İran’ın, Libya’nın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi yönündeki ilkesel tutumundan dolayı teşekkür ederek, ülkesinin yeni liderliğinin İran ile ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca taraflar, İslam dünyasındaki gelişmeler, özellikle işgal altındaki Filistin meselesi, Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması için İslam ülkeleri arasında daha fazla işbirliği ve eşgüdüm sağlanması ve Siyonist rejimin İslam ülkelerine yönelik saldırganlığının etkili bir şekilde karşılanması konularını ele aldılar.